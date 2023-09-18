Популярный украинский телеведущий, комик, актер и шоумен Андрей Бедняков, который с начала войны остается в Украине, тогда как его жена Настя Короткая с детьми выехали в США, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Андрей Бедняков выложил необычные сторис из Харькова и рассказал, как попал под ракетный обстрел города.

Как оказалось, Андрей Бедняков приехал в Харьков на съемки вместе с ребятами и попали под обстрел города. По словам ведущего, они сняли эпизод о вкусных заведениях вместе с Амилем и Рамилем из хип-хоп группы "Курган и Агрегат", и так получилось, что попали под российских обстрел Харькова.

"Сняли новый эпизод о вкусных заведениях города от пацанов Курган и Агрегат. Все время говорили и обсуждали. Даже не было минутки, чтобы фото сделать. Поэтому, представьте, что это мы. И поели, и от ракет побегали (прямо во время съемки прилеты). Харьков – классный город. Молодежь растет классная", - поделился в сторис Андрей Бедняков.

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