Популярный украинский телеведущий, комик, актер и шоумен Андрей Бедняков, который с начала войны остается в Украине, тогда как его жена с детьми выехали в США, рассказал трогательную историю общения с неврожденным сыном.

Андрей Бедняков стал гостем программы "Тихий вечер" с Еленой Кравец, где поделился совими эмоциями от встречи с сыном. Как известно, когда началась война, жена телеведущего актриса Настя Короткая будучи беременной выехала в США со старшей дочкой. Все общение с сыном Андрей Бедняков проводил онлайн через экран. А недавно Настя Короткая с детьми приехали в Киев, и Андрей Бедняков наконец-то увидел сына вживую.

"Конечно, это кайф. И вот когда они пробыли уже пять дней, он просыпался и видел меня и улыбался, это прям… Это кайф. Он меня узнает, и ты прям понимаешь, что он тебя узнает. Потому что первые дни, когда он улыбался, я думаю, что он путал меня с Настей. А потом он уже такой на Настю, на меня, и ай… это такой кайф", - поделился эмоциями Андрей Бедняков.

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