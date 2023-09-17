Популярна українська співачка Оля Полякова , яка активно оновлює свій репертуар та дивує шанувальників не лише сценічними образами, знову привернула увагу. Цього разу Полякова вирішила уявити сильну композицію, яка зачепила українців за живе.

«Коли закінчиться війна... Пісня, яку мені складно виконувати через грудку в горлі, але яку не співати я вже ніколи не зможу! Дякую Богу, що дає сили кожному з нас робити те, що вміємо заради Перемоги!!» – висловилася на емоціях Оля Полякова.

У мережі підтримали перетворення зірки в емоційному плані, адже раніше вона співала зовсім в іншому стилі:

«Розревілася з перших секунд, з перших поглядів, які побачила; Сильно неможливо стримати сліз; не можна без сліз; Сльози не стримаєш... Коли... Коли?; Дуже сильно, щоразу плачу та дякую; Коли слухаєш-здається, що не дихаєш..» - пишуть Поляковій у відповідь.

Днями у сім'ї Олі Полякової відзначали важливу дату – 19 років від дня її створення. Про це Полякова розповіла на своїй сторінці в Інстаграм, зізнавшись, що і вона та її чоловік Вадим про цю дату забули.

«Нашій родині сьогодні 19! Звичайно, ми обидва забули про це, але коли так довго знаєш один одного, це не страшно», - говорила Оля Полякова, додаючи, що страшно – коли війна поділяє і забирає.

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