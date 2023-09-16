Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?" вместе с блогером Богданом Буше, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк ошарашила украинцев неожиданной правдой – она отважилась на сеансы психотерапии.

Как рассказала Леся Никитюк, у нее состоялся первый сеанс, который она со специалистом провела по видеосвязи. В сторис телезвезда показала, как это было, и даже не стала скрывать, что плакала во время этой беседы.

Леся Никитюк честно призналась, что ее "терапией" всегда были разговоры с мамой и бокал вина, однако, в какой-то момент она поняла, что не выдерживает и обратилась за помощью к специалисту.

"Простите за проявление эмоций, но оно накрывает время от времени. И уже очень так частенько. Как-то с войной ты живешь в таком постоянно ожидании, типа, может завтра что-то изменится. Приходит завтра, приходит послезавтра, и конца-края не видно. Наверное, у вас тоже были или есть такие мысли. Для меня всегда наилучшими психологами были мама, Валерия, потому что она со мной работает 24/7 и бокал красного сухого. Но этого сейчас уже недостаточно. Поэтому я прохожу терапию", - призналась Леся Никитюк.

Своим откровением телеведущая также хотела показать пример и призвала украинцев обращаться за психологической помощью.

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