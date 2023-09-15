Известная телеведущая Леся Никитюк показала кадры со съемок "Хто зверху?" и рассказала, как чуть не погибла.

Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?" вместе с блогером Богданом Буше, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк показала кадры со съемок и рассказала, как чуть не погибла на этих съемках.

Оказалось, все происходило на съемочной площадке шоу "Хто зверху?". Для одного из конкурсов участники и ведущие надевают забавные костюмы мочалок. И именно с этим связана история, которая могла закончится трагически – Леся Никитюк едва не утонула.

По словам телеведущей, она была в костюме мочалки и эта мочалка набрала в себя много воды в бассейне. Так что Лесю принялись экстренно спасать из этого костюма.

"Вспомнила, как я чуть не умерла в костюме мочалки на "Хто зверху?". Это был реально пздц. Костюм набрал в себя много воды в бассейне. Смешная была бы смерть", - написала Леся Никитюк в сторис и показала видео, как ее спасали из этого костюма.

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