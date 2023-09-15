Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно ведет социальные сети, поделилась новыми кадрами в рамках рекламной съемки. Никитюк решила продемонстрировать похудевшую фигуру в новом спортивном образе.

При этом деталь в ее образе привлекла внимание аудитории, мнения комментаторов разделились: кто-то обратил внимание лишь на внешность Никитюк, а кто-то - на ее одежду и ценность образа в целом.

Никитюк рассказала, что данный образ выбрала в рамках рекламы, поэтому для нее это что-то новое. В сети подметили:

«Какое-то такое как из секонд-хенда которое за 17 гривен купили; Леся, очень Вас уважаю и люблю! Вы воплощаете в себе черты настоящей украинки; Все супер, лишь бы не из бульше….То дно; Ценник с кроссовкой забыли снять)

Это такой кроссовок, уже не первая модель в адидас, с имитацией ценника)); прям гора с плеч, а то подумала что ценник); реально, ценник с кроссовок сними, Лесь; И не узнала, что это Леся, с темными волосами. Блондинкой было лучше) С заплаток сшивано! Почти гениально, лоскуты сшили и будет бренд» - написали под фото Никитюк.

Напомним, на протяжении некоторого времени Леся Никитюк увлекается вейкбордингом в компании своих друзей. Во время этого активного времяпрепровождения она изучает навыки стояния на специальной доске на воде и выполняет различные трюки.

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