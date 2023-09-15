Леся Никитюк, реагируя на скандал, сказала, что теперь понимает, почему никогда не получала приглашения на такие события.

"Так вот почему меня на эти конкурсы никогда не приглашали", - пошутила Леся Никитюк.

Поклонники Никитюк заверили телеведущую, что она и без всяких конкурсов самая красивая и лучшая.

«Леся наша идеальная, настоящая украинская красавица»,

«Леся, туда девушек с интеллектом не берут, это как противопоказания»,

«Вы топ»,

«Потому что для того чтобы пани Леся там участвовала, то им нужно платить»,

«Вы леди, вы и так номер один в Украине», – ответили Лесе Никитюк поклонники.

Напомним, скандал вокруг «Мисс Украина 2023» разразился после того, как выяснилось, что некоторые из участниц не живут в Украине, имеют связи с РФ, молчат о войне.

Известный комик и волонтер Андрей Лузан, обнародовавший скандальные факты о некоторых участницах «Мисс Украина 2023», сообщил, что с ним связался человек, лично знающий двух девушек-конкурсанток.

«Только что один близкий человек двух девушек-конкурсанток созвонился со мной и рассказал о том, что некоторых девушек в этот конкурс затягивают разными уговорами и манипуляциями. А потом ты просто не можешь его бросить. Тебе просто не дают…», - рассказал Лузан.

Скандал вокруг «Мисс Украина-2023» привел к тому, что организаторы конкурса заявили о трех девушках, исключенных из конкурса.

«…По результатам исследований, проведенных специальной нравственной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились. Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса», - заявили организаторы «Мисс Украина 2023».

Утверждается, что назвать победительниц это не помешает, ведь в течение недельного голосования украинцев отмечены четкие лидеры, которые держали свои позиции.

Результаты скандального конкурса будут обнародованы в ближайшие дни.

"А именно имена главных победительниц Мисс Украина 2023, Мисс Земля 2023 и Мисс Интернешнл 2023", - сообщили организаторы "Мисс Украина 2023".

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