Супермодель из Бразилии Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила фигурой в облегающем платье

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Файлы с благодарения», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Олиейра позирует в облегающем платье с разрезами, демонстрируя безупречные формы во всей красе. Поклонники буквально «сошли с ума» от увиденного.

«Ох, пантерка внеземная», «это платье – просто отпад», «обожаю твое платье», «вау, это космос», «до чего же ты красивая, малышка», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, блеснула изгибами в белоснежном топике.

27-летняя красотка хвастается своими идеальными формами, от которых нельзя отвести взгляда.

Звезда обтянула пышную грудь тонким белым топиком. Бюст аппетитно выпирал и притягивала взгляд.

Сверху модель надела голубую шубку, которую, естественно, распахнула, чтобы все сумели полюбоваться ее формами.

Напомним, что Жизель Оливейра надела топ без белья и покрасовалась перед зеркалом: «Ох, как выгнулась…».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра порезвилась с подругой на пляже: жаркие кадры в купальнике.

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра покрасовалась гордостью в одном пальто: «Вот это искушение…».