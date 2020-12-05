Супермодель из Бразилии Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила фигурой в облегающем платье
Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Файлы с благодарения», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Олиейра позирует в облегающем платье с разрезами, демонстрируя безупречные формы во всей красе. Поклонники буквально «сошли с ума» от увиденного.
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«Ох, пантерка внеземная», «это платье – просто отпад», «обожаю твое платье», «вау, это космос», «до чего же ты красивая, малышка», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, блеснула изгибами в белоснежном топике.
27-летняя красотка хвастается своими идеальными формами, от которых нельзя отвести взгляда.
Звезда обтянула пышную грудь тонким белым топиком. Бюст аппетитно выпирал и притягивала взгляд.
Сверху модель надела голубую шубку, которую, естественно, распахнула, чтобы все сумели полюбоваться ее формами.
Напомним, что Жизель Оливейра надела топ без белья и покрасовалась перед зеркалом: «Ох, как выгнулась…».
А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра порезвилась с подругой на пляже: жаркие кадры в купальнике.
Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра покрасовалась гордостью в одном пальто: «Вот это искушение…».