"ПриватБанк" упорно не замечает новой проблемы, о которой вопят украинцы

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами опубликована новая жалоба, касающаяся работы терминалов "ПриватБанка".

По словам возмущенного клиента, в результате сбоя аппарат "перепутал" купюру в 500 гривен со 100. В итоге мужчина лишился нескольких сотен гривен, но о возврате денег речи и не идет.

"Вносил деньги на карту в терминале. Денежные средства были считаны терминалом некорректно. Из четырех банкнот по 500 грн, одну 500 грн. аппарат принял как 100 грн. Итого на счет было зачислено 1600 грн. вместо положенных 2000 грн. После обращения на горячую линию было создана заявка, ответ на которую был следующий: "Na zhal za zaiavkoiu na povernennia 400.00 UAH my ne vyiavyly fakt zboiu i zmusheni vidmovyty v povernenni koshtiv. pb.ua/2377" ("К сожалению, по заявлению на возврат 400.00 UAH мы не выявили факт сбоя и вынуждены отказать в возврате средств" - ред.)", - говорится в жалобе.

Клиент добавил, что уже не впервый раз сталкивается с подобным сбоем.

"Что примечательно, похожая ситуация уже случалась с другим терминалом этого банка несколько лет назад. Тогда 200 грн была зачислена как 10 грн. Возврата средств разумеется не было. Как проводилось выявление факта сбоя остается загадкой. Вполне себе допускаю, что инкассатор положил положительную разницу себе в карман и сказал, что все работает исправно. И ничего не докажешь. Планирую закрыть все счета в этом банке и впредь отходить его логотипы стороной, то же посоветую и знакомым", - подытожил украинец.

Ранее мы рассказывали, как терминал "съел" большую сумму денег. По словам клиента, потерявшего 35 000 гривен, банк выделил на решение вопроса 7 дней, однако по прошествии срока деньги украинцу так и не вернули.

"Терминал принял, пересчитал сумму в 35 000 грн и выдал ошибку и отдал карту. На чеке было написано ошибка, сумма осталась в терминале. С момента подачи заявки прошло 7 дней, никакого решения, операторы, как роботы, отвечают от слова «ничего» ждите инкассацию, а уже прошло 7 дней. Сумма огромная...", - говорится в жалобе.

Напомним, ПриватБанк отказывает в возврате денег на счет, подробности скандала: "Нам очень жаль, но..."

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