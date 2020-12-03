Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя и рассказала о своих предпочтениях
На фото Хильде позирует в топе, коротких шортиках, кроссовках и бейсболке, из которой торчит шикарный хвостик. Красотка не стеснялась показать идеальные ножки, которые практически ничем не были прикрыты. Девушка развернулась спиной к камере и можно даже заметить восхитительные бедра модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вернусь к этому с моим любимым аксессуаром", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Откуда эта рубашка!?!?!", "Люблю твои красивые волосы", "Откуда твой топ? Любите свои волосы и такую естественную красоту", "Я буквально одержим ею, ее загаром, телом и всем ее нарядами", "Очень мило, мило", "Ты такая чертовски милая", "Я хочу весь этот наряд", "Красивая картинка, очень нравится".
Напомним, Норвежская модель Хильде Осланд впечатлила красотой в нижнем белье.
Знаменитость разместила в сторис кадр на красном фоне с красивым черно-белым узором.
Модель надела красное кружевное белье на тонких бретельках. Огромный бюст приковал взгляд так, что нельзя было им насладиться.
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