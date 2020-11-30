Норвежская модель Хильде Осланд, которую прозвали "самой красивой женщиной в мире", впечатлила бюстом в пикантном наряде

Как сообщает Politeka.net, девушка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" смелое фото, на котором предстала в коротком платье с камуфляжной расцветкой в стиле темного леопарда. Его изюминкой стало бездонное декольте, которое акцентирует на себе внимание благодаря тонкой ниточке между бретельками - складывается впечатление, что только она и удерживает массивную грудь модели внутри.

Хильде Осланд позировала перед камерой с невинной улыбкой, чуть выставив вперед обнаженную до бедра ножку. Красотка свесила свои белые локоны на одно плечо и нежно скрестила пальцы на уровне живота.

Пользователи соцсети в комментариях выразили свой восторг от внешнего вида норвежской модели:

"Я хочу поцеловать тебя, сладкая!"; "Вы осмелели😍🌺"; "Вы одаренная спортсменка с огромным мастерством"; "Вы всегда вызываете улыбку на моем лице!"; "Выглядите как никогда красиво"; "Великолепная чарующая и пленительная живая кукла"; "Мне очень нравится ❤️"; "Неотразимо красивая с невероятно красивой улыбкой 🌹🌹🌹🌹"; "Вау, ты слишком красива для слов"; "Этот цвет великолепен !! Действительно мило!! И в данном случае это делает этот спортивный наряд очень шикарным !!"; "Вау абсолютно шикарное красивое платье у Хильды ❤️❤️"; "Подними еще чуть-чуть, спорю, что под ним нет трусиков? 💞🌅".

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