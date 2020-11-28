Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", восхитила фигурой в лавандовом бикини

Модель будоражит сеть яркими фото, которыми старается делиться как можно чаще. На фан-аккаунтах продолжают также обсуждать образы модели. Так как Хильде работает альтернативной моделью, она устраивает фотосессии дома или же на пляже, чтобы показать пикантные купальники и белье.

На одном из таких фото девушка в лавандовом бикини показала, как веселится на пляже. При этом красотка со стройной фигурой и со светлыми волосами также смогла выгодно подчеркнуть свой сияющий внешний вид, о чем написали поклонники.

Чтобы не отвлекать внимание от купальника без принтов и откровенных вырезов, девушка не стала дополнять образ аксессуарами и слишком ярким макияжем.

Вот как реагируют в сети:

«Очень красива; Настоящая Королева🧡💜💛💜💜; Чертовски красивая форма 👌👌; Еще один нахальный выстрел; Покажи нам больше фотографий своего тела; Ты отлично выглядишь, девочка; Гурл, из-за тебя я очень голоден .... для тебя 🔥; Ух ты выглядишь такой горячей и красивой🔥; Невероятно; ты самая красивая женщина в моей жизни; Беллиссимо👌🌸✨».

Мы писали, что Хильде активно набирает популярность благодаря стильным фото, которые публикует в Инстаграм. При этом она никогда не скрывает фигуру, одеваясь весьма просто, но со вкусом. Хильде нравится показывать подкачанные ноги и ягодицы в светлых лосинах, а также демонстрировать бюст в одних топах или кружевных лифчиках.

Также девушка нередко устраивает фотосессии на берегу у океана, поэтому ее профиль в социальной сети выполнен в светлом стиле. В этот раз Осланд показала хороший вид сзади, позируя в серых лосинах и нежно-розовом топике со спущенными бретельками. Для большей пикантности Хильде отвернулась к камере спиной.

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