А как же Тина?!

Молдавский певец Дан Балан, которому приписывают роман Тиной Кароль, восхитил появлением с темноволосой красоткой

Как сообщает Politeka.net, снимок артист показал на своей странице в Инстаграм.

Дана Балан с исполнительницей Индирой Эдильбаевой (псевдоним - INDI) выступил на популярном шоу "Танці з зірками", которое ведет именно Тина Кароль.

На фот запечатлено, как Индира поет свою партию в микрофон, пока Дан Балан в черном костюме из пальто, рубашки и брюк прижался сзади и уткнулся лицом в волосы.

Отметим, мнения пользователей разошлись, кто-то в восторге от нового дуэта, тогда как другие ждут выступлений Балана с Кароль.

«Дан возвращайся к нам , мы соскучились вернись», «Супер талантливые молодцы», «Дан, поздравляю! Это просто невероятно♥️», «Красивая песня, красивый дуэт, спели красиво, браво Дан и Инди!», «Дан, а как Тина?», «С Кароль лучше, «Только Тина чувствует ваши песни», «Папа и дочь», «Данчик, все было круто, ты очень хорошо раскрыл Индиру, дуэт удался», - пишут в Сети.

Напомним, Тина Кароль оказалась копией мамы-красотки Дана Балана, сходство потрясает.

Как сообщала Politeka, томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцях з зірками" вызвала настоящий ажиотаж

Также Politeka писала, что пропавший почти на месяц Дан Балан эффектно объявился, поклонники дождались.