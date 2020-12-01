Молдавский певец Дан Балан, которому приписывают роман Тиной Кароль, восхитил появлением с темноволосой красоткой
Как сообщает Politeka.net, снимок артист показал на своей странице в Инстаграм.
Дана Балан с исполнительницей Индирой Эдильбаевой (псевдоним - INDI) выступил на популярном шоу "Танці з зірками", которое ведет именно Тина Кароль.
На фот запечатлено, как Индира поет свою партию в микрофон, пока Дан Балан в черном костюме из пальто, рубашки и брюк прижался сзади и уткнулся лицом в волосы.
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Отметим, мнения пользователей разошлись, кто-то в восторге от нового дуэта, тогда как другие ждут выступлений Балана с Кароль.
«Дан возвращайся к нам , мы соскучились вернись», «Супер талантливые молодцы», «Дан, поздравляю! Это просто невероятно♥️», «Красивая песня, красивый дуэт, спели красиво, браво Дан и Инди!», «Дан, а как Тина?», «С Кароль лучше, «Только Тина чувствует ваши песни», «Папа и дочь», «Данчик, все было круто, ты очень хорошо раскрыл Индиру, дуэт удался», - пишут в Сети.
Напомним, Тина Кароль оказалась копией мамы-красотки Дана Балана, сходство потрясает.
Как сообщала Politeka, томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцях з зірками" вызвала настоящий ажиотаж
Также Politeka писала, что пропавший почти на месяц Дан Балан эффектно объявился, поклонники дождались.