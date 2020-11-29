Известная российская певица Лолита Милявская показала, какое у нее настроение

На кадрах Лолита позирует в черном полупрозрачном платье с большим декольте. Красотка дополнила образом большим ожерельем, которое идеально подчеркнуло лук Милявской. После этого в кадре появился мужчина в футболке и штанах, который обнял певицу и поцеловал. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Огоньки!) прекрасное настроение, которое передаем Вам с Колей", - написала Лолита.

"Ты как тростинка!!!", - написала украинская певица Оля Полякова.

Фанаты поставили посмотрели ролик более 150 раз и написали комментарии:

"Я так понимаю, Новогоднее обращение Президента уже можно не записывать про 2020 лучше не скажешь", "Огонь", "Без лишних слов! Дополнить больше нечем", "обожаю вас Лолита вы как всегда шокируете нас", "Лолита, Вы невероятно выглядите", "Не теряешь задора".

Сообщалось, что певица Лолита Милявская высказалась об украинском языке.

По ее словам, со временем украинский язык сильно изменился, а ее словарный запас значительно уменьшился.

"Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это был такой породистый язык", - сказала Лолита.

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