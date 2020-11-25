Популярная российская певица Лолита Милявская угодила в ДТП

Как стало известно Politeka.net, авария произошла в Москве. 57-летняя исполнительница поделилась кадрами с места событий на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Лолита двигалась по одной из московских улиц, когда ее подрезал серебристый Nissan. Во время столкновения иномарка получила повреждения в боковой части, но не очень серьезные. Судя по кадрам от самой певицы, в результате ДТП никто не пострадал, поэтому и медиков вызывать не пришлось.

"Вот водитель подрезал нашу машину, еще не знаю, как бочину стукнул, но явно собирается уезжать и недовольный", - прокомментировала ситуацию Лолита.

На видео можно заметить двух мужчин, один из которых, вероятно, водитель певицы. Сама же Милявская салон автомобиля не покидала.

Ранее в другом видео певица показала самые яркие моменты из шоу "Кто в домике" с блогером Васей Шакулиным, участницей которого она недавно стала. Для съемок Лолита Милявская выбрала домашний образ: белую пятнистую пижаму и толстые носки. В кадре знаменитость несколько раз отпила из бокала, а затем обратилась к ведущему с нескромными словами: "Я люблю целоваться, Вась", после чего действительно поцеловала мужчину в губы.

Напомним, что раздетая Лолита в шапке и патчах ошарашила домашним образом, кадры.

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