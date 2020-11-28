Известная российская певица Лолита Милявская показала себя в праздничном образе
Лолита показалась в этот раз в шикарном "золотом" платье и с ожерельем на шее. У красотки были открыты плечи и можно заметить, что звезда была в этот раз без белья. Певицу никак это не смущало и она хвасталась огромным декольте. Кадры получились интересными и привлекли внимание фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Где я такая, пока не скажу. Только в новогодних съемках можно примерить такое", - написала Лолита.
Фанаты посмотрели ролик более 200 тысяч раз и написали комментарии:
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"А я знаю где вы такая красавица и на каких съемках)))", "В прошлой жизни наверное была королевой", "Вот она - настоящая королева", "Шикарно выглядите, Лолита!!!", "Какая талия, плечики, красоточка такая!", "Выглядите потрясающе!", "Дорогая Лолита, очень идет такой наряд всем нам женщинам!!!!", "Лола красавица ) полный восторг", "Обожаю вас, чувство юмора как всегда на высоте", "Боже, какая красивая".
Сообщалось, что популярная российская певица Лолита Милявская угодила в ДТП.
Лолита двигалась по одной из московских улиц, когда ее подрезал серебристый Nissan. Во время столкновения иномарка получила повреждения в боковой части, но не очень серьезные.
Напомним, Лолита дико оконфузилась, "выронив" обвисший бюст на публике
А еще Politeka писала, что Лолита пожаловалась на "испорченный" украинский язык
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