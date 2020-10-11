56-летняя певица Лолита Милявская так увлеклась выступлением на сцене, что не заметила позора
Как передает Politeka.net, в Сети появились кадры с последнего концерта артистки, во время которого она нечаянно "выронила" грудь из корректирующего белья.
Лолита, облачившаяся в длинное черное платье с безумным вырезом, продолжила оказывать внимание фанатам и принимать от них букеты, а также делать селфи, как ни в чем не бывало.
"А вот теперь, краткое содержание концерта. Глазами замечательного фотомастера🙏😘 Русланчик, огромное Спасибо, правда, в первой части репортажа я толстовата местами))) 🤓✌️", - подписала кадры Милявская в своем микроблоге в Инстаграм.
Истинные фанаты Лолиты порадовались за нее в комментариях:
Кадры не для детей: Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли
"Папина дочка!": Орбакайте в обнимку с поседевшим отцом вызвала ажиотаж, на Пугачеву не похожа
Кравец из "Квартал 95" в легком платье без лифчика вызвала бурю эмоций: "Боже, какая..."
Новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара: "Рухнул до..."
"Классная!!!! Красивая!, смелая, талантливая!!!!! Суперовская!!!"
"Энергии море🌞хватает, чтобы города освещать 😍 и делиться с нами любовью!"
"Идеальная лучшая. Прослезилась. СлаваБогу , что Вы нам поете"
"Мурашки по телу... 😍"
"Бомбитааааа 💕"
"🌷Высший пилотаж!"
"Какой кайфффф👏хлопаю"
"Вообще без комплексов 👏👏👏"
Ранее мы сообщали, Милявская, которая родилась в Закарпатской области, и во времена молодости переехавшая в Россию, высказалась об украинском языке.
Свое отношение к родному языку она описала в интервью программе «А поговорить?» По ее словам, со временем украинский язык сильно изменился, а ее словарный запас значительно уменьшился.
«Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это был такой породистый язык, а теперь его напичкали «гелікоптерами» и «слухавками», - заявила артистка.
Напомним, что раздетая Лолита в шапке и патчах ошарашила домашним образом, кадры.
Как сообщала Politeka, врачи спасают скандального экс-супруга Лолиты после несчастного случая: "Сплошное мясо и обломки костей"
Также Politeka сообщала, что похудевшая Лолита в черном платье ошарашила видом под руку с известным красавчиком: «Нуждаемся друг в друге».