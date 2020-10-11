56-летняя певица Лолита Милявская так увлеклась выступлением на сцене, что не заметила позора

Как передает Politeka.net, в Сети появились кадры с последнего концерта артистки, во время которого она нечаянно "выронила" грудь из корректирующего белья.

Лолита, облачившаяся в длинное черное платье с безумным вырезом, продолжила оказывать внимание фанатам и принимать от них букеты, а также делать селфи, как ни в чем не бывало.

"А вот теперь, краткое содержание концерта. Глазами замечательного фотомастера🙏😘 Русланчик, огромное Спасибо, правда, в первой части репортажа я толстовата местами))) 🤓✌️", - подписала кадры Милявская в своем микроблоге в Инстаграм.

Истинные фанаты Лолиты порадовались за нее в комментариях:

"Классная!!!! Красивая!, смелая, талантливая!!!!! Суперовская!!!"

"Энергии море🌞хватает, чтобы города освещать 😍 и делиться с нами любовью!"

"Идеальная лучшая. Прослезилась. СлаваБогу , что Вы нам поете"

"Мурашки по телу... 😍"

"Бомбитааааа 💕"

"🌷Высший пилотаж!"

"Какой кайфффф👏хлопаю"

"Вообще без комплексов 👏👏👏"

Ранее мы сообщали, Милявская, которая родилась в Закарпатской области, и во времена молодости переехавшая в Россию, высказалась об украинском языке.

Свое отношение к родному языку она описала в интервью программе «А поговорить?» По ее словам, со временем украинский язык сильно изменился, а ее словарный запас значительно уменьшился.

«Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это был такой породистый язык, а теперь его напичкали «гелікоптерами» и «слухавками», - заявила артистка.

Напомним, что раздетая Лолита в шапке и патчах ошарашила домашним образом, кадры.

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