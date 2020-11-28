Популярный украинский певец Олег Винник устроил жаркое выступление красоткам из «Дизель шоу»

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице

«Олег Винник хотел посвятить песню всем девчонкам из "Дизель Шоу", но пришлось перепевать куплет несколько раз! И посвящать песню каждой из четырех дам», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Винник исполняет зажигательную песню, из-за чего красотки из «Дизель Шоу» практически сцепились прямо на сцене, на глазах у зрителей.

«Ого, как постарались», «девочки из Дизель Шоу лучшие», «класс, обожаю вас», «прикольный номер, браво», «и все-таки Вика наиболее эмоциональная», «вы – гении юмора», «Люблю вас и в Дизель Шоу реально всё девушки красивые! Что Виктория, что Яна или Маруся, для меня как зрителя они очень красивые! Классную песню спел Олег в конце», «Вика - самая юморная! И все девчонки - ой, молодцы, красавицы, умницы: и Яна, и Вика, и Маруся! И, конечно же,"бабуся"- Евгений Сморигин!» - пишут пользователи.

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