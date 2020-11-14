Известная российская певица Анна Семенович очень любит хвастаться в соцсетях тем, как проводит свою жизнь и чем занимается на досуге

Вот и сейчас знаменитость внезапно решила уехать из города на природу, сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм исполнительницы.

Судя по ее словам, отдохнуть от городской суеты в компании животных – это круто.

"Такие милые животные ❤️ Как же круто уехать за город и отдохнуть от городской суеты, а вы как проводите выходные ?👇🏼", – подписала снимок Анна.

На знаменитости были надеты светлые брюки, светло-сиреневая куртка и желтый берет.

Некоторые поклонники обратили внимание на то, что Семенович заметно поправилась в последнее время.

Однако другие в комментариях по-прежнему восхищаются звездой. Да и по количеству лайков (за час их за было поставлено более четырех тысяч) можно с уверенностью говорить, что Анна Семенович до сих пор на гребне популярности.

"Аня, а почему у Вас одна брючина заправлена в ботинок, а другая так болтается???🤣🤔😳 Это правильные олени. Немножко завидую😇👍 В обычной жизни чаще встречаются неправильные олени.. На дорогах, в метро, на работе😂 Не в лисьей норе и не с оленями, просто сплю у себя в берлоге! Вот и все выходные! 😁😊😊 Сижу , залипаю на Ваш профиль🤪 Зачем так полнеть??? Я думала вы опять удачный чарт снимаете 😂 ", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что у Анны Семенович поинтересовались о том, что она думает об операции по уменьшению груди.

"Если вам тяжело, то уменьшайте. Но сначала надо поговорить с доктором", - ответила поклоннице Семенович.

На опубликованном снимке Семенович позирует в мокром купальнике, демонстрируя упругие формы во всей красе.

Однако поклонников певица решила избавить от возможности что-либо сказать – фотография была опубликована в Stories знаменитости.

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