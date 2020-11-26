Один из клиентов «Новой почты» пожаловался на компанию, поскольку при транспортировке исчезла часть посылки

Свою жалобу Ольга опубликовала на тематическом сайте Otzyvua.

Так, инцидент произошел в Полтаве. Отправлять посылку женщине помогал сын, однако по прибытию товара на место оказалось, что часть вещей исчезла.

«На горячей линии пояснили что если написать претензию будут разбираться, как? Вещей нет, кто и где вытащил, как доказать? Теперь надо все фотографировать, составлять опись посылки, заставить их расписаться», - говорится в сообщении.

Кроме того, рассказала Ольга, оператор отделения взвешивает посылки «на глаз».

«…естественно, и взимается за это соответствующая плата». – говорится в тексте сообщения.

До этого мы писали, что клиент в недоумении, как сотрудники Новой почты могли потерять посылку на одном из отделений

По его словам, посылку отправили еще 18 ноября и система пишет, что она до сих пор находится якобы на сортировочном терминале.

"Со мной никто не связывается, звонил 2 раза , якобы ищут, внятного ответа нет! Человек, который ждал посылку от нее отказался, если ее найдут, пришлют мне обратно, и чтоб не платить, я еще должен писать какое то обращение, вопрос к руководству Новой почты, почему я вообще должен вам звонить и что то писать??? Это полностью ваша вина!", - недоумевает мужчина.

Напомним, Проблемы с посылками на "Новой почте", операторов обвинили в странных манипуляциях

Как сообщала Politeka, Операторов "Новой почты" заподозрили в навязывании платных услуг

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