Один из клиентов «Новой почты» пожаловался на компанию, поскольку при транспортировке исчезла часть посылки

Свою жалобу Ольга опубликовала на тематическом сайте Otzyvua.

Так, инцидент произошел в Полтаве. Отправлять посылку женщине помогал сын, однако по прибытию товара на место оказалось, что часть вещей исчезла.

новая почта

«На горячей линии пояснили что если написать претензию будут разбираться, как? Вещей нет, кто и где вытащил, как доказать? Теперь надо все фотографировать, составлять опись посылки, заставить их расписаться», - говорится в сообщении.

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Кроме того, рассказала Ольга, оператор отделения взвешивает посылки «на глаз».

«…естественно, и взимается за это соответствующая плата». – говорится в тексте сообщения.

До этого мы писали, что клиент в недоумении, как сотрудники Новой почты могли потерять посылку на одном из отделений

По его словам, посылку отправили еще 18 ноября и система пишет, что она до сих пор находится якобы на сортировочном терминале.

"Со мной никто не связывается, звонил 2 раза , якобы ищут, внятного ответа нет! Человек, который ждал посылку от нее отказался, если ее найдут, пришлют мне обратно, и чтоб не платить, я еще должен писать какое то обращение, вопрос к руководству Новой почты, почему я вообще должен вам звонить и что то писать??? Это полностью ваша вина!", - недоумевает мужчина.

Напомним, Проблемы с посылками на "Новой почте", операторов обвинили в странных манипуляциях

Как сообщала Politeka, Операторов "Новой почты" заподозрили в навязывании платных услуг

Также Politeka писала, что Новая почта вляпалась в скандал, украинцы жалуются на "наглость" с посылками