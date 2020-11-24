Клиент в недоумении, как сотрудники Новой почты могли потерять посылку на одном из отделений

Свою жалобу он опубликовал на тематическом сайте Otzyvua.

По его словам, посылку отправили еще 18 ноября и система пишет, что она до сих пор находится якобы на сортировочном терминале.

"Со мной никто не связывается, звонил 2 раза , якобы ищут, внятного ответа нет! Человек, который ждал посылку от нее отказался, если ее найдут, пришлют мне обратно, и чтоб не платить, я еще должен писать какое то обращение, вопрос к руководству Новой почты, почему я вообще должен вам звонить и что то писать??? Это полностью ваша вина!", - недоумевает мужчина.

Он обратил внимание на "космические тарифы" Новой почты, которая якобы умудряется даже терять посылки своих клиентов.

Также его прутик в диаметре не более 8 мм "завесил" на 10 кг.

"Мало того, что вы берете космические деньги за доставку, вы потеряли посылку, а я должен звонить, писать, отвратительный сервис! Да еще отправил прутик длинной 1м23см, в диаметре не больше 8мм, который я продаю за 100гр, так почта посчитала доставку в 122гр и оценила вес ее в 10кг, хотя фактическая масса даже 500грамм не составляет!", - эмоционально подытожил клиент в своей жалобе.

Отметим, что сотрудники Новой почты пока никак не отреагировали на громкие обвинения.

Напомним, Проблемы с посылками на "Новой почте", операторов обвинили в странных манипуляциях

Как сообщала Politeka, Операторов "Новой почты" заподозрили в навязывании платных услуг

Также Politeka писала, что Новая почта вляпалась в скандал, украинцы жалуются на "наглость" с посылками