Украинцы продолжают жаловаться на отвратительный сервис Новой почты и проблемы с посылками

Жалобы появились на тематическом портале Otzyvua.

По словам клиента, ему отправили груз весом 17,5 кг, но Новая почта пересчитала его в 43 кг. И чтобы забрать посылку, ему пришлось ехать совсем на другое отделение.

"За посылкой нужно ехать за город на 1 отделение, потому, что для них она слишком тяжелая. Спрашиваю на горячей линии - а если выслать подушки, ответ- за ними так же нужно ехать как за тяжёлым крупногабаритным грузом, хотя для других почт это не составляет проблем На выдаче посылок обращение хамское - не выступай, а то не выдадим посылку. Горячая линия новой почты так же игнорирует твои запросы. Делайте выводы - перед тем как связываться с такой почтой", - рассказал он в своем негативном отзыве.

Другая же клиентка пожаловалась, что ее посылка пришла на отделение Новой почты, но курьер даже через несколько дней ее не доставил.

Более того, через время ей сообщили, что ее посылка якобы "потерялась".

"Посылка прибыла в отделение, была оформлена услуга "Курьер", пять дней после прибытия ее не могли доставить по адресу, самостоятельно тоже не разрешали забрать. Сначала ответ был "что посылка загружена в машину и завтра будет у Вас"... завтра она не прибыла, потом ответ был... извините наверное курьер не успел, в понедельник Вам привезут... В пн ответили, ваша посылка потерялась. В смысле потерялась? Вы серьезно считаете, что это нормально доставлять посылку 5 дней после прибытия? за курьера вы берете дороже чем другие компании курьерских доставок", - недоумевает недовольная женщина.

Клиентка также упрекнула Новую почту в том, что компания открывает новые отделения, но не улучшает сервис.

"Вы расширились в объемах, но качество работы и услуг не улучшается. Если у вас проблемы с курьером, тогда вы обязаны об этом уведомить клиента и предложить ему вариант забрать самому. А не вести себя по-свински. Иногда посылки имеют важность и человек рассчитывает на определенные сроки", - резюмировала она в своей жалобе на портале Otzyvua.

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