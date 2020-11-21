Украинцы недоумевают, на каком основании сотрудники Новой почты завышают тарифы на доставку посылок

Очередной негативный отзыв появился на портале OtzyvUa.

Инцидент произошел в Покровске (Донецкая область).

Клиент привез свой груз в отделение и попросил сотрудника отправить его палетным прайсом на 204 палете. Через время сотрудник заявил, что за все нужно заплатить 1135 гривен.

Мужчина зашел на официальный сайт Новой почты и посчитал, что сумма доставки с услугой составит 682 гривны. То есть, на почте хотели взять с него почти в два раза больше.

"Я позвонил на горячую линию и оператор подтвердила мои расчеты стоимости (695грн). Я попросил позвонить на отделение и указать Полякову на его ошибки. Оператор позвонила ему, я слышал их разговор, Поляков говорил ей что все сделал правильно и другой стоимости у него программа не показывает. После окончания разговора он сказал мне ( цитата: "Мне пох*р, что говорит оператор, я здесь главный, а если кому то не нравится стоимость отправки, то нужно забирать свой груз и уходить")", - рассказал недовольный клиент.

После еще одного звонка на горячую линию сотрудник понизил стоимость до 1015 гривен и в более хамской форме заявил, что это "окончательная сумма - или отправляйте или уходите отсюда".

"Вся эта ситуация затянулась более чем на 2 часа, что бы не терять больше времени я решил отправить груз по цене Полякова, а при получении написать претензию. 31.10.20г. я зашел в личный кабинет и увидел, что стоимость доставки была изменена до 745грн. Мое обращение в претензионный отдел "новой почты" остался без ответа", - добавил мужчина в своем негативном отзыве.

После этой ситуации клиент обвинил сотрудников Новой почты, которые якобы скрыто навязывают дополнительные платные услуги.

"В отделениях новой почты на протяжении последних двух месяцев стали нормой случаи скрытого навязывания дополнительных платных услуг, тарифов и упаковок (похоже на то, что указания пришли сверху)... После устных претензий операторы ссылаясь на "ой, ошиблась", исправляли недочеты, а некоторые, типа Полякова из- за своей тупости, хамства, непрофессионализма, превзосходят все рамки адекватного поведения", эмоционально резюмировал он на портале OtzyvUa.

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