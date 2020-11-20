Клиенты недоумевают, почему Новая почта не хочет улучшить свой сервис

Свои жалобы украинцы оставляют на тематическом портале Otzyvua.

Девушка забирала свою большую, но легкую посылку. Из-за объема ей было неудобно ее нести и она обратилась за помощью к сотруднику Новой Почты.

"Попросила разок скотчем вокруг обернуть, чтобы взяться можно было. В ответ сколько всего услышала от молодого человека, к сожалению Фамилию не запомнила! Хотите, типа, чтобы обернули скотчем, покупайте рулон! Много вас тут за целый день таких! Я в шоке! И это при том что деньги за доставку берут просто космические!", - написала недовольная клиентка в своей жалобе.

Другая клиентка пожаловалась, что Новая Почта не информировала ее о поступлении посылки, видимо, рассчитывая, что наступит период "платного хранения".

Более того, она обвинила компании в обмане с весом доставки, из-за чего ей пришлось переплачивать личные средства.

"Пришла посылка! Вес по факту 5 кг, а Нова Почта написала 11,5 кг - переплата. Ждала ещё одну посылку! Обычно сообщение приходит в Вайбер, а тут ничего не приходит стала переживать. Пришло какое-то сообщение с номера Киевстар с набором цифр - что это? Решила попробовать проверить может это номер посылки на Новую почту - действительно номер посылки! Оказалось лежит 2 сутки на почте - наверное ждёт Платного Хранения!?? Вопрос к Руководству Новой Почты - за что вы берете такие суммы для перевозок?", - эмоционально подытожила женщина в своем отзыве.

Представитель компании попытался оправдаться и решил переложить всю вину на отправителя, что он якобы указал неверный вес посылки.

"Иногда бывают случаи, что отправитель отмечает некорректно вес или габариты отправления, поэтому во время транспортировки может пройти перезва жевания. Если же вы убеждены, что данные в накладной были указаны корректно, то при получении посылки есть возможность воспользоваться бесплатной услугой "контрольное взвешивание" и в случае расхождений стоимость будет пересчитана", - говорится в ответе Новой почты.

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