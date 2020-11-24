Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и строит карьеру в России, похвасталась роскошной фигуркой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала серию фото с отдыха. В последнее время Лобода очень часто бывает на курортах, откуда делится красивыми снимками на фоне моря, пальм и парков аттракционов.

В этот раз певица опубликовала вечерние фото, на которых позировала в роскошном комбинезоне по фигурке. Светлана выбрала черный комбинезон, который подчеркнул ее тонкую талию и стройные длинные ножки. Пикантности наряду добавил вырез на одно плечо, который оголил одну руку певицы.

«А как бы хотелось сейчас ввысь и в бескрайнее небо. Уже скоро...полетим», - подписала фото звезда.

За короткое время ее пост оценили более 50 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«С вашими песнями улетаем до самого неба, сносит крышу», «Длинноногая дама», «Ногам нет конца и края, вы бесподобны!», «вау какая вы красивая Светлана», «ждём хит», «Как красиво», «Очень красивые длинные стройные ножки», «Очень красивая, с нетерпением ждём новый сингл», «Мы всегда готовы, ждем от Вас новую бомбу», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода не сдержалась и показала свою любовь на публике, неожиданное признание и видео: "Родная душа".

А еще Politeka писала, что неукротимая Лобода в неприличном мини устроила горячие танцы на сцене, кадры.

Также Politeka сообщала, что игривая Лобода показала, как резвится по вечерам в платье из блесток: "Каждый день, как пятница".