Погода в Украине 26 ноября проявит чудеса настроения, вместо мокрых дождей людей накроет небольшое потепление

Как сообщает Politeka, таким является прогноз специалистов.

На западной части Украины ожидается потепление до 3-9 градусов со знаком «плюс», правда ночью столбик термометра опустится до показателя «минус»: от -1 до -5 мороза. Ожидается локальное прояснение.

Гражданам, которые проживают на северной части страны, стоит ожидать от 5 до 7 по Цельсию. После захода солнца воздух остынет до 1-4 тепла. Дождей ожидать не стоит.

Киевлянам и в пригороде сегодня ноябрь обрадует комфортными 5-7 градусами тепла. Ближе к ночи ситуация изменится: от 1 до 4 по Цельсию и без дождей.

Небольшая облачность будет в центральной части Украины. Синоптики говорят про 5-8 тепла, но небо затянут тучи. Ожидать на солнце не придется.

Аналогичная погода будет и на южной части страны, где воздух прогреется до 5-9 по Цельсию. Ночью «минусов» не предвидится: столбик термометра опустится лишь до 1-3 градусов тепла.

Прохладнее всего будет на восточной части Украины. Здесь прогнозируют лишь до 4 тепла днем. Ночью же похолодает вплоть до -3 мороза.

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