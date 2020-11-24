Кому из украинцев погода уготовила "сюрпризы"

Большинству регионов Украины повезет, поскольку в страну пришел антициклон Валентин

Об этом в своем Facebook рассказала авторитетный синоптик Наталья Диденко.

Как прогнозирует Диденко, несмотря на антициклон, атмосферный фронт зацепит некоторые области, где пройдут дожди с мокрым снегом.

"Наши восточные и северные области заденет атмосферный фронт дождем и мокрым снегом (фаза осадков - в зависимости от температуры воздуха). Ветер завтра будет западным, умеренным", - предупредила специалист.

Синоптик также отметила, что днем столбики термометров будут колебаться от +4 до +8 градусов, а на Востоке будет немного прохладнее - +1..+4.

В Киеве завтра, 25 ноября, вероятен небольшой дождь, но ветер, по сравнению со вторником, немного ослабнет.

"В Киеве завтра, 25-го ноября, облачно, какая-то или морось, или немного незначительного дождя. Ветер будет с Запада, по сравнению с сегодняшним днем, немного ослабнет. Температура воздуха в столице днем составит +5, +6 градусов", - резюмировала Наталья Диденко в свежем прогнозе.

Ранее мы рассказывали, что в Киев наведаются мощные морозы.

Как предупредил синоптик Николай Кульбида, морозы будут суровыми, но кратковременными. Более того, эта зима запомнится украинцам маленьким снежным покровом.

По его словам, в украинскую столицу уже пришла календарная зима, и снег в это время – это не диковинка, а его появление можно объяснить деятельностью атмосферного фронта.

Напомнить, снежная погода надвигается, которые окажутся под ударом

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