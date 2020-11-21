Внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала стильный городской аутфит

19-летняя Соня, которая сейчас живет и учится в США, всегда старается выглядеть стильно. Ее одежда гармонично комбинируется друг с другом, придавая аутфиту определенного настроения.

Сразу видно, что девушка имеет хороший базовый гардероб, а также отменный вкус.

На прогулке, учебе, на вечерних мероприятиях Соня выглядит по-настоящему модной и стильной, а самыми удачными луками красотка делиться с поклонниками у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так в этот раз она показала городской шик, выходя из такси.

На снимке Соня была одета в белые брюки с высокой талией, черный вязанный свитер оверсайз и бежевую куртку с густым овечьим мехом внутри.

В дополнение городского аутфита она подобрала черные ботинки и сумку в тон, а также квадратные солнцезащитные очки.

«Городской шик. Еду за своим любимым шоколадным чодом ☕️», - написала Соня.

Фолловеры не прошли мимо и уже отреагировали на новый снимок красотки восторженными комментариями.

"Малышка на миллион", "Горячий шоколад всегда хорошая идея", "Вауу", "Ты чудо", " "Классное сочетание одежды и обуви! Свитер - бомба! 🔥", "Красавица", - высказались в сети.

Напомним, что внучка Софии Ротару решила распрощаться с девичьей фамилией, кто ее новый избранник.

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