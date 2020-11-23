Турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла в сериале «Великолепный век», похвасталась играми с красоткой-дочерью
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Жизнь так проста!» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Феттахоглу запечатлена во время игр с подросшей красавицей-дочерью. При этом знаменитость без макияжа и явно не озабочена своей прической.
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«Она фантастическая», «ты просто с ума сводишь своей красотой», «безупречный вид – что у одной, что у другой», «вау, это правда очень мило», «роскошный вид», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, 39-летняя турецко-немецкая актриса из сериала "Великолепный век" Нур Феттахоглу впечатлила необычным образом
Так, Нур лежала на постели, свесившись и расположив камеру внизу. Таким образом, актриса сфотографировала свое лицо практически впритык к камере.
"Султанша" рискунула показать себя без макияжа и прически.
"То, чего постоянно не хватает, через некоторое время уже и не нужно!", - пофилософствовала актриса в подписи.
Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».
Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.