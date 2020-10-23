39-летняя турецко-немецкая актриса из сериала "Великолепный век" Нур Феттахоглу впечатлила необычным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном ракурсе.

Так, Нур лежала на постели, свесившись и расположив камеру внизу. Таким образом, актриса сфотографировала свое лицо практически впритык к камере.

"Султанша" рискунула показать себя без макияжа и прически.

"То, чего постоянно не хватает, через некоторое время уже и не нужно!", - пофилософствовала актриса в подписи.

Пользователи за несколько часов поставили более 20 000 лайков, кинувшись комментировать увиденное:

"Я так сильно тебя люблю 💘"

"Мы скучали по тебе.😍"

"Дорогая ❤️"

"Ты такая красивая во всех отношениях ♥ ️🌟 ♥ ️🌟"

"Я люблю тебя! Нам это очень нравится🙌😍"

"Мой ангел 💘😇"

"Просто оставим пробел после запятых😎😎"

"Ты такая милая Нур 💘"

"Не могу насытиться глядя на тебя, я влюбился еще раз"

Ранее мы сообщали, Нур похвасталась в Инстаграм талантом своей 5-летней дочери Элизы. Девочка сделала пару удачных снимков матери. Актриса предстала, видимо, на собственном заднем дворике, в ярко-оранжевом худи, резиновых сапогах и панамке. При этом, похоже, на ней не было никаких штанов или шортиков.

"Глазами Элизы❤️", - подписала Нур фото.

"Скажи Элизе: Спасибо за эту красивую картинку ❤️"; "Очень хорошее фото от Элизы🔥😍😅"; "Это красивое фото, а ты еще красивее🧡💥"; "Какой отвратительный наряд😩", - прокомментировали пользователи.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.