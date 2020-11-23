Ольга Мартыновская удивила эмоциональным постом

Как передает Politeka.net, 31-летняя победительница "МастерШеф-3", ставшая судьей этого проекта через семь лет, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив его пылким признанием.

В кадре Ольга предстала в "живом" образе, настоящей, без экранного лоска, наряда и грима. Девушка была в теплой черной курточке, синих джинсах-мом и кроссовках.

Мартыновская затронула важную тему в подписи, которая волнует не только ее, судя по количеству комментариев.

"Почему я одна? И люди спрашивают и я себя спрашиваю. И не только себя, к Вселенной обращаюсь) смешно, но правда! Я сама не понимаю, почему так произошло. Мои единственные длительные отношения - это замужество (1 год встречались и 2 года в браке прожили). Казалось бы - ну нормальная себе, хорошая симпатичная барышня🤔 Я стараюсь доверять вселенной, и, думаю, что у нее есть какой-то план. Но что же делать? Ждать или действовать? Какие варианты. Помогите🙏", - взмолилась звезда кулинарного шоу.

Пользователи успокоили и поддержали Ольгу:

"А чем плохо одиночество? Оно тоже по своему хорошее и интересное. Вы узнаёте себя, у вас роман с собой в первую очередь. Мужчина сам придёт в вашу жизнь, че его то искать. А люди пусть разбираются со своей жизнью, а не лезут бестактно к кому. Бестолочи"

"Ви чудова і на Вас чекає щось прекрасне💞"

"Ольга, а вы не думали что это лучше? "Хочу халву ем, хочу пряники!" (Х/ф "Девчата")"

"Счастье обязательно придет 😍 совсем скоро 🎉"

"Мало кому везет в личной жизни 😭"

Ольга Мартыновская родом из Николаева, здесь закончила ВУЗ и получила высшее образование как экономист. Однако такая карьера ее не особо прельщала – девушка отправилась по обмену на учебу во Францию.

Здесь же она решила остаться на ПМЖ, выучила французский и даже получила местный диплом филолога.

Во Франции Ольга начала готовить – она снимала квартиру у француженки, которая увлекалась кулинарией. Хозяйка квартиры обучила девушку тайнам французской кухни (конечно же, соусам) и стала первым учителем поварского искусства.

В 2013 году Мартыновская была отобрана участницей кулинарного шоу "МастерШеф-3" и, пройдя все испытания, стала его победительницей. Это событие перевернуло жизнь девушки.

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