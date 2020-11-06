Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина удивила внешним видом рядом с известным шеф-поваром

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво у себя в Инстаграм опубликовал совместное фото со звездой. При этом Маша позировала для фото без капли макияжа. Она была одета в оранжевую толстовку. Видно было, что красотка отдыхала и к съемке была не готова.

«Так приятно встретить @mashaefrosinina с дочкой Наной в нашем ресторане. Мне очень приятно, что такая изысканная и элегантная девушка выбирает мои блюда», - отметил Эктор.

За полчаса пост шеф-повара собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях поклонники стали обсуждать внешность теледивы.

«Я и не узнала Машу! Если честно - без мейка нужно только в дома перед сном!) Мейк - как роскошное белье - женщине идет», «Маша без фильтров», «Прекрасная встреча», «Браво», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина сменила имидж и показала себя после кардинальных перемен. Звезда, которая является обладательницей роскошных волос, решилась обстричь челку. Стоит отметить, что новый образ Ефросининой получился довольно свежим и необычным.

Напомним, что конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый уровень, страсти на "Танцях з зірками" накаляются: "Маша как змея".

Как сообщала Politeka, уколовшая Фреймут Маша Ефросинина взорвалась эмоциями после «Танців з зірками»: «Никто из вас не понимает…».

Также Politeka писала, что Ефросинина публично уличила Фреймут во вранье на «Танцях з зірками»: "Давай определяться, Оля".