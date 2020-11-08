В 10 выпуске кулинарного шоу «Мастер Шеф» проект покинул еще один участник

Как передает Politeka.net, судьи выбрали самое слабое звено из тех участников, которые были под угрозой вылета. Как известно, судьями «Мастер Шеф» в 10 сезоне стали Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

В новом выпуске участников проекта ждала ожесточенная борьба в командах. После каждого этапа определялось несколько человек, которые оказывались в зоне риска.

В первом этапе участники разгадывали кулинарные ребусы. Во втором конкурсе команды готовили различные блюда за ограниченный промежуток времени.

Для тех участников, которые попали в зону риска, устроили особенное состязание. Им предложили приготовить блюда из тех продуктов, которые им дадут участники в белых фартуках. В результате судьи постановили, что шоу в 10 выпуске покинет Екатерина Демьянова, которая справилась с заданием хуже всех.

Стоит отметить, что зрители в сети буквально восстали против такого решения, пригрозив, что больше не будут смотреть шоу.

«Катя была просто лучшая, я в печали», «Пропал интерес к МШ в данном сезоне, а дальше вообще не вижу смысла смотреть», «плачу, безумно жаль, но она молодец, я верю, что в будущем у нее будет успех», «Как же сильно я теперь расстроилась», - пишут пользователи сети.

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