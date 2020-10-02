Победительница третьего сезона и судья нового "МастерШеф" Ольга Мартыновская раскрыла секрет уникального пюре

Как сообщает Politeka.net, правилами приготовления гарнира она поделилась у себя в Инстаграм.

«Картофельное пюре, лучше, чем во французских ресторанах», - подписала Ольга свой пост.

Чтобы получилось идеальное пюре, нужно выбирать картофель с высоким содержанием крахмала. Лучше всего, если это будет французский сорт Рат. Картошку нужно сварить в мундире, чтобы она набрала меньше воды. Заливаем ее холодной водой на 2-3 см выше.

Мартыновская отмечает, что солить пюре нужно тоже аккуратно - в расчете 10 граммов соли на 1 л воды. Варить картошку нужно около 25 минут при легком кипении, после чего очищаем его и пропускаем через овощную мельничку. Если такой нет, можно протереть через сито. Миксер и блендер в этом деле не годится.

Около 200-300 мл молока нужно довести до кипения. Картофель аккуратно перемешиваем в кастрюльке, постепенно добавляя 250 гр охлажденного сливочного масла, нарезанного кусочками. Дальше постепенно вводим горячее молоко. Сначала пюре нужно перемешивать шпателем, после чего взбиваем венчиком, продолжая добавлять молоко.

По словам шеф-повара, пюре должно получиться воздушным.

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