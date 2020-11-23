Вот уже два года актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком. В это время стремительно растет популярность ее 24-летней дочери Анны

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликованы фото звезды сериала "Моя прекрасная няня" и ее наследницы - девушка очень похожа на мать.

"Дочь Анастасии Заворотнюк растет настоящей красавицей и копией своей звездной мамы 😍", - подписаны кадры.

Анна пошла по стопам родительницы, решив связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Девушка делает успехи в качестве модели, актрисы и телеведущей. Впервые она появилась на телеэкране в пятом сезоне "Закрытой школы", где сыграла одну из учениц, а после стала вести программу "Достать звезду". Кроме того, ее приглашали принять участие в шоу "Топ-модель по-русски", но девушке пришлось отказаться из-за вступительных экзаменов в МГУ на экономический факультет.

На сегодня, Анна активно ведет свой микроблог в Инстаграм, выставляя как студийные фото, так и просто кадры своей повседневной жизни. Девушка рассказывает о своем детстве, прошлых увлечениях, а также о том, чем живет сейчас.

Пользователи бурно обсуждают пост-сравнение Анны и Анастасии. Многие полагают, что активность дочери в Сети связана с тем, что мать "готовит себе замену" и больше актрису не увидят.

"До мамы далеко ... 🤷‍♂️"

"Так выросла уже давно😃"

"Перекроила себя до неузнаваемости, ведь она ещё такая молодая, очень красивая девушка,была,а сейчас и выглядит на 40, так обидно за молодых девчонок, не ведают, что творят..."

"Такое ощущение что этой дочери лет 35++ и она ходит к одному и тому же доктору что и все эти звёзды..."

"Не копия, но тоже красавица"

"Зачем нам Настина дочь? Это значит, что она нам замену делает и к нам не вернётся. Я никогда не восхищалась её талантом, но желаю ей здоровья. А дочь пиарить на беде мамы, это слишком..."

"Жигунов ещё не приударил за ней?"

"Анастасия повыразительней! А в общем, похожа, почти все дети, похожи на своих родителей"

Ранее сообщалось, что больная раком Заворотнюк примет участие в шоу Андрея Малахова, мол, впервые покажется на телевидении с тех пор, как стало известно о ее страшном недуге. Дочь актрисы развеяла эти слухи.

Девушка сделала соответствующий пост в "сториз" в своем Инстаграм.

«Нет, конечно. Не верьте всем этим газетенкам. Мы также придерживаемся позиции «без комментариев», - написала Анна.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.