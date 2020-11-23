Выступление певицы Тины Кароль на шоу "Танці з зірками" надолго запомнится публике

В 13 эфире участники проекта танцевали вместе с ведущими. Как передает Politeka.net, в Сети появились кадры чувственной румбы, которую исполнила ведущая Тина Кароль с одной из пар - Юлией Саниной и Димой Жуком. Это был первый танец Кароль на паркете, но, как надеются ее фанаты не последний - певица просто разгромила других участников, ту же Надежду Мейхер и Санту Димопулос, тренирующихся уже не один месяц, своим мастерством - так что ей пророчат участие в следующем сезоне "Танців з зірками".

Кароль появилась на паркете в кремово-бежевом платье с серебряной отделкой, зона декольте которого способна вскружить голову любому. Звезда распустила волосы, сделав локоны прямыми, отказавшись от своей традиционной красной помады.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Кароль буквально бессмысленно идти в Танцы! ) Тина за 30 секунд перечеркнула прогресс всех участников сезона. Невероятная девушка 💘"

"Просто космос😍 лучший танец за весь сезон. Тина - это воплощение женственности, нежности и красоты❤️Браво👏"

"Лучшая рубма за весь сезон 😍"

"Нет слооов🔥🔥🔥♥️♥️♥️ Лучший танец за всю историю танцев 😻"

"Если бы Тина участвовала в танцах ,то финал был бы в первую неделю👏👏👏Их номер не передать словами❤️❤️❤️Они очаровали всех.Браво👏"

"У Юли с Тиной действительно какая то магическая химия☺️👍, прекрасный номер🔥"

"Тина затмила всех! Даже участников, которые тут сторчат 2 месяца... за неделю подготовки... чудо-женщина"

"Ради этого танца стоило ждать этот эфир, и этот сезон в том числе. Просто разрыв, невероятно чувственный танец. Все таки женственность, грацию и нежность не пропьеш, Тина Григорьевна❤😘"

"Тина танцевала так, как будто у неё тоже за плечами 14 эфиров. Легко, чувственно, нежно. Королева. Ещё раз это доказала. Спасибо шоу за возможность насладиться танцем Тины"

"Тина, я в шоке, ожидала совсем другого. Но она танцует лучше чем многие которые работали месяцами 😍"

"Если бы Санину поставили в пару с Кароль, то победитель определились бы уже во втором эфире"

"Ух-ты! Я и не думала, что Тина так может! Очень классный танец! Очень классно станцевали! Идея с духами-бомба!"

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