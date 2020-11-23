В воскресенье, 22 ноября, на шоу "Танці з зірками" состоялся 13 прямой эфир

За попадание в финал боролись Санта Димопулос, Надежда Мейхер и Юлия Санина.

Еще в первые минуты 13 прямого эфира "Танців з зірками" ведущие объявили, что традиционного танца за жизнь не будет. Поэтому после напряженного полуфинала объявят имя пары, которая покинет паркет в шаге от последнего выпуска.

На этой неделе участники показали четыре танцы на паркете: номер открытия, два — со своим партнером. Изюминкой выпуска стало то, что участники должны продемонстрировать танец вместе с ведущими шоу.

Приглашенным ведущим на балконе этот раз стал певец Олег Винник, а еще одно судейское кресло заняла ведущая и участница "Танців" Леся Никитюк.

Так, Юрий Горбунов вместе с партнером Надежды Кириллом Васюком Грбунов станцевал квикстеп, и, судя по отзывам судей, у трио танец вышел безупречным.

Соведущая Юрия Горбунова выразила свою поддержку паре Юлии Саниной и Дмитрию Жуку. Тина Кароль станцевала вместе с участниками и выполнила чувственную румбу под композицию Lady in red Криса де Бурга.

На паркете Тина появилась в бежевом Корстеном боди и прозрачной юбки в тон, по которой просвечивали ножки звезды. Судьи оценили выступление в максимальные 40 баллов.

Санта Димоппулос с Олегом Винником и своим партлером Максом Леоновым исполнили эмоциональное танго под песню Roxanne The Police. На паркете Санта появилась в черном блестящем платье с розовыми перьями.

По результатам голосования судей, наименьшее количество баллов получили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. А вот лидерами турнирной таблицы стали Санта Димопулос и Максим Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук. Поэтому только зрители могли спасти своих фаворитов.

Однако в финальные минуты "Танцев со звездами 2020" ведущие объявили, что ни одна пара не покинет паркет в 13 выпуске. Все участники стали финалистами шоу и сразятся за главный кубок уже 6 декабря.

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