Ведущий проекта «Танці з зірками» Юрий Горбунов дебютировал с парой на паркете, а также удивил снимком с коллегой

Как сообщает Politeka, фотографии были опубликованы в Instagram.

«Легендарные образы из культового фильма «За двумя зайцами» и дебют ведущего шоу Юрий Горбунова на паркете», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Горбунов позирует с Надеждой Мейхер и ее партнером Кириллом Васюком в образе прямо на паркете.

Кроме того, ведущий также поделился фотографией со своей коллегой по проекту – Тиной Кароль.

«Ну что! Погнали! Полуфинал», - говорится в подписи.

Уточним, что поклонники Горбунова восхитились невероятной активностью кумира на проекте, о чем говорят комментарии под снимками.

«Было горячо!», «Юрий очень даже неплохо станцевал,тем более такой непростой танец как квикстеп.Можно и поучаствовать в качестве участника в следующем сезоне», «это невероятно», «молодцы – так держать», «Горбунов – ты крутой», «Очень прикольный танец,просто театр,а Горбунов оказался танцор-молодец)))Номер просто супер», - пишут они.

Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".

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