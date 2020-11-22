Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина восхитила фигурой в облегающей майке с кружевом

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Сидишь молча в этот тихий золотой вечер - и так легко погружаешься в грезы…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Ирина позирует в облегающей майке, из-под которой соблазнительно виднеется кружево. При этом образ девушка дополнила эффектной прической и цепочкой на шее. Среди лайкнувших снимок оказался и муж украинской певицы Нади Дорофеевой – Владимир Дантес. Он отправил комментарий в виде огня.

«Ого!», «шикарная», «безумно красивая», «невероятная», «невероятно красивая», «вау, это просто космос какой-то», - пишут другие ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что супруга украинского певца Дмитрия Монатика, Ирина, впечатлила своими изумительными формами

Она опубликовала на своей странице кадр со смелой фотосессии, для которой она надела легкое черное платье. Судя по фото, красотка не надела под низ бюстгальтер, позволив любоваться своей пышной грудью.

Напомним, что Ирина Монатик ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".

Как сообщала Politeka, разгоряченный Монатик публично сделал любимой женщине предложение: "Вау!".

Также Politeka писала, что Монатик изменил внешность ради славы, в Сети показали фото: «Вся карьера после этого пошла вверх».