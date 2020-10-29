Красотка Ирина завела своего мужа Дмитрия Монатика и подтолкнула его к романтическому поступку

Как пишет Politeka.net, супруга певца выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" снимок, на котором предстала в фотостудии. Девушка облачилась в оливковую блузку с необычайно длинными рукавами, черный топ, серые сапожки, а также джинсовую юбку с длинным разрезом, в котором сверкнула стройная ножка. Ирина склонила голову и высоко подняла руку в элегантной позе.

Роскошный вид красавицы впечатлил даже звезд, а особенно ее мужа Дмитрия Монатика. Исполнитель сразу же предложил любимой женщине сходить в кино. На снимок восторженно отреагировал певец Владимир Дантес (муж Нади Дорофеевой) и другие комментаторы:

"Ирааааа! Шо началось?))"; "Чудесно"; "У вас невероятно красивые волосы😍"; "Какая красивая❤️"; "Идеальный вид"; "Просто невозможно насмотреться😍😍😍😍😍😍😍👸🏽"; "Ну какая же ты стильнючая! ❤️"; "Очень круто"; "Нереальная"; "Вау".

Ранее продюсер Нателла Крапивина рассказала о том, как Дмитрий Монатик изменил свою внешность ради славы. По ее словам отец Вагиф Алиев помог молодому музыканту сделать голливудскую улыбку и дал 10 тысяч долларов на зубы.

Напомним, что пышногрудая жена Монатика ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".

Как сообщала Politeka, горячая жена Монатика показала, как расслабляется с мужем, кадры облетели сеть: «Диме очень повезло»

Также Politeka писала, что фигуристая жена Монатика в купальнике сразила наповал, Брежнева не устояла.