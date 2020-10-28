Популярный украинский певец Дмитрий Монатик не всегда выглядел так, как сейчас

Известная продюсер Нателла Крапивина рассказала о том, что певец изменил в своей внешности. Такое заявление она сделала в эфире ютьюб-проекта «Осторожно, Собчак!».

Крапивина заявила, что ее отец Вагиф Алиев помог Монатику в начале его творческого пути сделать голливудскую улыбку.

Продюсер отметила, что узнала о поступке родителя лишь несколько лет назад. Крапивина сказала, что на старте карьеры Монатику довелось выступать на частном мероприятии, которое организовал ее отец. После концерта Алиев подошел к музыканту, дал ему $10 тыс. и сказал: «Зубы сделай».

«Дима мне говорит: “А ты знаешь, что зубы я поставил благодаря твоему отцу?” И он мне рассказывает эту историю. Потом говорит: “У меня вся карьера после этого пошла вверх”», – поделилась Крапивина.

Отметим, в Сети бурно отреагировали на такое заявление.

«100% все дело в зубах… если бы не зубы то вообще бы не взлетел», «Зубы не сделали его мегапопулярным. Он и так был хорош собой. Просто это был его комплекс. Когда сделал зубы появилась уверенность в себе. Мне даже нравится его прежняя улыбка, она более искренна», «Зачем такой бред говорить? Он же не подарил эти деньги. А заплатил за выступление. А то что ума хватило ляпнуть за зубы, то у богатых свои причуды», «Бред. Его карьера и с такими зубами взлетела бы вверх», «И зачем это сейчас говорить? Глупо как-то», - возмущены пользователи Сети.

Напомним, фото рыдающего Монатика вызвало бурную реакцию в сети, жена не стала молчать: «Душа на части рвется».

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