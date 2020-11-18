Жена украинского певца Дмитрия Монатика, Ирина, впечатлила своими изумительными формами

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадр со смелой фотосессии, для которой она надела легкое черное платье. Судя по фото, красотка не надела под низ бюстгальтер, позволив любоваться своей пышной грудью.

Ирина Монатик расположилась на стильном черном стуле, скрестив босые ноги, в такой позе подол платья задрался выше колена и обнажил упругое бедро возлюбленной музыканта. Она широко развела руки в сторону и оперлась на спинку стула, чуть выставив вперед роскошное декольте, которое ограничились лишь тонки бретельки.

"Настроение мечты ❤️", - поделилась Ирина в описании к фото.

Пользователи соцсети пришли в восторг от внешнего вида красавицы и наперебой принялись радовать ее комплиментами в комментариях:

"Роскошная ❤️"; "Ириша, очень женственно и красиво 😍"; "Вы, Ирочка, как всегда изящны 😍😌♥️"; "Богиня красоты"; "Мечты сбываются 🤞🏼🤞🏼🤞🏼🤞🏼💛💛💛💛💛💛очень красивая, Ириша!!!!"; "Да, понимаю Диму 😁 не одну еще песню напишет ❤️"; "Моника Беллуччи отдыхает 😍😘"; "Жар птица ❤️❤️❤️".

Ранее Ирина Монатик выложила в микроблоге смелое фото, на которой преобразилась до неузнаваемости. Жена исполнителя предстала в черном костюме и раскрепощенно распахнула кофточку, под которой оказался корсет бежевого оттенка.

Напомним, что Ирина Монатик ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".

Как сообщала Politeka, разгоряченный Монатик публично сделал любимой женщине предложение: "Вау!".

Также Politeka писала, что Монатик изменил внешность ради славы, в Сети показали фото: «Вся карьера после этого пошла вверх».