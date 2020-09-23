Жена популярного украинского певца MONATIK Ирина Монатик похвасталась пикантным фото с отдыха в Турции

Так, на своей странице в Instagram супруга артиста покрасовалась под палящим солнцем в тесном нюдовом наряде, передает Politeka.net. Ради эффектного селфи красотка распустила густые кучерявые волосы, приоткрыла рот и выставила напоказ пышный бюст.

«Жизнь в джунглях🌴🌞», — игриво подписала снимок Ирина Монатик. Судя по геолокации, местом отдыха звездная семья выбрала турецкий курортный город Кемер.

Сам MONATIK бурно отреагировал на публикацию супруги, написав под фото: "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Пожаррррррррр🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥". Также лайк снимку поставила певица Даша Атафьева.

Поклонники и друзья в комментариях тоже оценили фото, засыпав Ирину комплиментами: "Ох, какой огонь!!!", "Нереальная красотка", "Сильно красивая!", "сногсшибательная дама", "Ох, Ириша!!", "Какая же там красота в Кемере".

Ранее жена Монатика взбудоражила еще одним откровенным летним снимком. На фотографии красотка, одетая в слитный купальник черного цвета, стоит на краю бассейна, повернувшись в полоборота к камере.

Напомним, Катя Осадчая померилась формами с роскошной женой Монатика, яркие кадры.

Как сообщала Politeka, MONATIK неожиданно спелся с легендарной подругой Пугачевой, скандальные детали: "Никогда бы не подумала..."

Также Politeka писала, что знойная жена Монатика забыла о приличиях и засветила пышные формы в глубоком декольте.