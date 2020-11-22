Экс-солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которой приписывали роман с женатым Константином Меладзе, возобновила тренировке в спортзале
Этим событием она похвасталась в сториз своего Инстаграма, передает Politeka.net.
Девушка записала видео из спортзала. Она в худи и лосинах занимается на тренажере и рассказывает, что возвращение далось ей очень тяжело.
«Месяц не тренировалась. Иногда, если сделаешь перерыв, просто не было времени, хотя я не хотела сделать перерыв, это тааак тяжело! Больше я бросать не буду точно! Я буду стараться найти время, раньше вставать и тренироваться, потому что это плохо для тела, для здоровья. Я начинала терять вес, энергию, потому что понимаешь, что ничего не делаешь для своего тела, кроме питания, конечно. Так что я очень надеюсь вас мотивировать хотя бы чуть-чуть», – отметила она.
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Также Эрика поделилась своими наблюдениями по поводу планов и целей в достижении успеха.
«Мое мнение – это 70% – питание, хороший сон и любая физическая нагрузка. Ну и самое главное – хороший настрой! Никогда не сдаваться, не расстраиваться, если что-то не получится так, как мы запланировали. Это всегда к лучшему. Это тогда нам не нужно. Нас ждет лучшее: лучшая форма, что-то лучшее. Главное, чтобы относились к себе с любовью, с уважением и с заботой! Я вас люблю!», – рассказала Герцег, которая сейчас находится в Казахстане, где строит сольную карьеру.
Напомним, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой".
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