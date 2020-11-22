Осень продолжает потихоньку передавать бразды правления зиме, и погода не осталась в стороне

Так, в понедельник на северо-востоке Украины ночью ожидается мокрый снег, который возможен на территории Сумской, Харьковской, частично в Черниговской, Полтавской, Черкасской областях и некоторых районах Луганщины. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Днем же осадки в виде периодического дождя вероятны на западе Украины.

На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Поэтому идя на работу, граждане могут оставить зонтики дома.

Что касается температуры воздуха, то синоптик прогнозирует ночные морозы на востоке до -1 -4 градусов ниже нуля. На остальной же территории страны температура ночью не опустится ниже ноля, а в некоторых регионах даже уйдет в плюс.

«Днем в Украине – от трех до восьми градусов тепла, а в Крыму воздух прогреется до +10. То есть идет небольшое, но потепление», – отметила Диденко.

В Киеве в понедельник – до +5 градусов максимально. Если выглянет солнце, то температура прогреется еще где-то на градус . Осадков в столице не предвидится.

Ветер на востоке, на западе и в северной части Украины будет не комфортный и порывистый. Поэтому синоптик советует гражданам утепляться, выходя на улицу.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погоды, значительно повышенным температурным режимом против нормы: на два-четыре градуса она будет выше. Ожидается также неустойчивый снежный покров. Морозы и похолодание будут, но кратковременные, хотя достаточно жесткие.

Напомним, что новый циклон беспощаден, синоптик предупредила об ухудшении погоды.

Как сообщала Politeka, спасатели экстренно предупредили об опасности, первый уровень.

Также Politeka писала, что мороз до -14 ударит по украинцам, кого атакуют холода.