В Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой дождь и снег

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, новый атмосферный фронт северного циклона изменит погоду в Украине уже в пятницу, 20 ноября. Вместе с ним в страну придет облачная погода и осадки, однако, они пройдут не везде.

Ожидать дождя и снега стоит жителям северных, западных и местами центральных областей, кроме Днепра с районами. При этом на Востоке и Юге будет сухо.

Температура ночью будет держаться в районе от -4 до +3 градусов, а на Востоке местами до -6…-8 градусов. Днем по всей территории страны ожидается от 0 до +5, однако на Востоке будет холоднее – от 0 до -2. В районах с более низкими температурами на дорогах может возникать гололедица.

В Киеве 20 ноября также стоит ждать дождя и снега, ночью до 2 мороза, днем ​​до 2 тепла. Из-за низких температур на дорогах возможен гололед и снежная «каша». Движение также затруднит плохая видимость. В связи с этим синоптик посоветовала водителям по возможности пересесть на общественный транспорт.

Такие же проблемы на дорогах возникнут и в других регионах с низкими температурами, предупредила синоптик.

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