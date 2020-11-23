Тина Кароль, Анастасия Волочкова, Надя Дорофеева и другие звезды показали, как развлекаются зимой

На первом фото показала себя Тина Кароль. Звезда стояла в туфлях и прикрыла тело теплым пальто. Волосы у девушки были распущенными, певица улыбалась, позируя у рождественской сцены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото можно увидеть Анастасию Волочкову. Звезда была совсем раздета, только шапочка на голове спасала от холода. Балерина села на шпагат прямо на снегу, раздвигая максимально ноги. Кадр получился эффектным и странным.

Надя Дорофеева закрывает тройку. Звезда была в длинной куртке и ботинках. Образ красотка дополнила шапкой, а на плече можно увидеть сумки. Певица гуляла по улице среди снега.

На четвертом месте Ани Лорак. Красотка в куртке, шапке и джинсах лежала под елкой. Волосы у певицы были распущенными, а образ девушка дополнила яркой улыбкой. Красотка удобно устроилась на снегу и развлекалась, радуясь зимней погоде.

Закрывает топ Анна Седокова. Красотка сидела в красном костюме и белой шапке с варежками. Девушка отдыхала на горнолыжном курорте, как можно заметить. Певица села на лыжной трассе и подняла руки вверх,. позируя для фото.

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