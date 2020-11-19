Поклонники Тины Кароль заметили сходство между ее отцом и Даном Баланом

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек Тины Кароль в Инстаграм появилось архивное фото из детства певицы. На фото были запечатлены отец, мать и брат артистки. Мама сидела на стуле, а все остальные члены семейства стояли вокруг нее.

«Маленькая Тина в кругу семьи», - подписали фото авторы аккаунта, напомнив, что в ноябре у отца певицы было день рождение.

В комментариях под постом развернулась настоящая дискуссия. Поклонники Тины обратили внимание на тот факт, что отец Кароль, Григорий Либерман, сильно похож на молдавского певца, судью шоу «Голос країни» Дана Балана, с которым певице долгое время приписывали романтические отношения.

«Типаж внешности папа Тины=Дан Балан», «какая у тебя красивая семья», «Можно подумать, что это папа Дана», «Если был бы рядом на фото, сказали бы- сын», «он точно не отец Балана?», «Папа похож на Дана», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что о родителях Тины Кароль известно мало. В одном из интервью она откровенно призналась, что редко общается с родными, потому что у них «разные взгляды на жизнь». Встречается семья, по словам Тины, на Рождество, Пасху и день рождения мамы.

Напомним, что Кароль забыла о прошлых обидах и устроила «пожар» на сцене «Квартал 95»: «Женщина-богиня».

Как сообщала Politeka, Тину Кароль поздравляют с рождением сына, сходство с отцом поражает.

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