В полуфинале популярного шоу «Танці з зірками» на паркет выйдет Тина Кароль и Юрий Горбунов

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице шоу в Инстаграм.

«В полуфинале впервые в истории Танці з зірками ведущие выйдут на паркет и будут танцевать вместе с парами», - сообщили продюсеры шоу.

Как стало известно, Юрий Горбунов станцует с Надеждой Мейхер и ее партнером. А приглашенный ведущий балкона Олег Винник станцует с Сантой Димопулос.

Но настоящий фурор вызвала новость о том, что Тина Кароль выйдет на паркет с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Ранее Тина уже заявляла, что болеет за Юлию. Это не удивительно, ведь у девушек есть общая песня «Вільна», которую они записали для кинофильма. Известно, что Кароль станцует румбу.

В комментариях к посту поклонники стали обсуждать предстоящий эфир.

«Ждем страстную рубму от Юли и Тины», «Тина Кароль и Юлия Санина. Это будет просто бомба», «Кароль и Санина вместе как неожиданно. Главное во время их танца не забыть о Жуке», «Горячая румба на паркете Юли и Тины будет просто ваауу», «Вообщем то Дана Балана не будет я так понимаю», «Это будет лучший выпуск», - пишут пользователи сети.

Напомним, что скандальную Ольгу Фреймут экстренно вернули на «Танці з зірками»: «Ее в дверь - она в окно».

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