Российская актриса Олеся Железняк покорила поклонников простым и в то же время близким каждому образом

На фан-странице сериала «Сваты» появилось фото 46-летней актрисы, которая позирует практически без макияжа, оперев лицо на скрещенные руки, передает Politeka.net.

Она улыбается в камеру, а ее взгляд выражает теплоту и спокойствие.

«Какая же она классная!», «❤️❤️❤️», – пишут в немногочисленных комментариях пользователи.

В сериале «Сваты» Железняк появилась в 2010 году, где она блестяще сыграла Ларису Буханкину, жену Митяя. Комедийная артистка органично вписалась в актерский ансамбль, куда вошли Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева, Николай Добрынин. Позже Олеся появилась во всех последующих сезонах этого комедийного сериала.

В одном из интервью актриса признавалась, что у нее очень мало друзей среди коллег. Единственной настоящей подругой для нее стала Татьяна Кравченко, сыгравшая в «Сватах» Валюху.

Если творческая жизнь Олеси у всех на виду, то личную она предпочитает не афишировать. Известно, что у нее четверо детей, и она – очень ответственная мать. Детей актриса воспитывает без няни, при этом не бросая работы. Часто приходится брать малышей на гастроли и съемки. Знаменитость признавалась, что не помнит, когда нормально высыпалась.

Ранее мы писали о том, что Железняк и Кравченко появились в новых образах. Снимок был опубликован в одной из фан-групп.

Видно, что обе сильно изменились, и внешность выдает их возраст. Татьяна Кравченко позировала в оранжевом платье и такого же цвета повязке. Она удивленно смотрела на Железняк, которая в неброской одежде читала газету. Фото было сделано в театре во время спектакля.

Напомним, кадр со съемок новых «Сватов» неожиданно слили в сеть: "Валюха променяла Ивана на...".

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" огорошила печальной новостью.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" разругалась с подругой из-за болезни.